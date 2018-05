El Príncipe Harry y Meghan Markle se escapan al campo para disfrutar de su último fin de semana de soltería

Faltan muy pocos días para la Boda Real. Finalmente llegará el 19 de Mayo, la fecha escogida por el príncipe Harry y Meghan Markle para darse el “sí”, en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor. Con tantos compromisos reales, y los preparativos de la boda, la pareja ha decidido tomarse un fin de semana y se escaparon, juntos, al campo.

El destino elegido por Harry y Meghan fueron los Montes de Cotswolds, situados al suroeste de Inglaterra y que ocupa cinco condados: Gloucestershire, Oxfordshire, Warwickshire, Wiltshire y Worcestershire.

Un paisaje muy pintoresco se convirtió en el escenario perfecto para que la pareja se relajara. Un par de días alejados de tanto agite y stress, era necesario para que se recargaran de energía, y así poder atender los detalles finales del gran día.

De acuerdo a unas declaraciones dadas por una fuente cercana a los futuros esposos a The Sun, la casa en la que se encontraban cuenta con cuatro habitaciones, una amplia cocina, grandes ventanales con una hermosa vista y un comedor abierto.

Desde septiembre de 2017, se empezaron a realizar trabajos de remodelación para que estuviese lista en la fecha pautada para la boda. Además se instalaron cámaras de seguridad y sensores que se activan con el movimiento, para mantener segura a la pareja en su escape de amor.

Este fin de semana fue suficiente para que Harry y Meghan retomaran fuerzas. Ya están de vuelta en Londres, ajustando los últimos detalles de la ceremonia. Se conoce que el día antes de la boda, dormirán en lujosos hoteles por separado.

Por otra parte, el Palacio de Kensington se ha encargado de compartir más detalles de la celebración. Imágenes de las cocinas del Castillo de Windsor, lideradas por el chef Mark Flanagan muestran a todo el equipo trabajando en el banquete nupcial.

We dropped in on the Kitchens at Windsor Castle, who will shortly begin final preparations for the #RoyalWedding.

Take a look behind the scenes with Royal Chef Mark Flanagan and his team: https://t.co/91PHLXKv3v pic.twitter.com/2W3w1IhQdh

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 14, 2018