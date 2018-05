Estas famosas actrices son todas unas "cerebritos"

Estas mujeres son famosas por sus papeles en películas como Crepúsculo, el Cisne Negro, pero muy poco se sabe que además de talentosas son muy inteligentes, y están relacionadas con la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas.

Aquí te contamos lo que no sabías de estas actrices:

Mayim Bialik

La actriz que protagonizaba 'Blossom' y que interpreta a Amy Farrah Fowler en 'The Big Bang Theory', es licenciada en neurociencia, tiene un título en estudios hebreos y en 2007 se doctoró en neurociencia por la Universidad de Los Ángeles. Su tesis doctoral se centró en el estudio del hipotálamo y del trastorno obsesivo-compulsivo en el síndrome de Prader-Willi.

Natalie Portman

Además de ser una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes del cine por una sola película (Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores), en 2003 Portman obtuvo el grado de Psicología en la Universidad de Harvard, donde también ejerció como ayudante de investigación en un laboratorio de psicología. Por si fuera poco, habla hasta seis idiomas.

Lisa Kudrow

Antes de convertirse en la famosa Phoebe de 'Friends', Lisa Kudrow obtuvo el grado de bióloga del Vassar College de Nueva York y trabajó con su padre durante ocho años en un estudio sobre la relación entre zurdera y cefalea en racimos.

Kristen Stewart

La actriz, que ha actuado desde los 9 años, se dio a conocer por interpretar el papel de Bella Swan en la saga 'Twilight'. Pero, hace poco debutó como directora con 'Come Swin', un cortometraje cuyo objetivo principal fue trabajar con un modelo informático con capacidad para reproducir el estilo de un cuadro impresionista en algunos pasajes de la película. Junto al corto, presentó un estudio desarrollado con Bhautik J. Joshi, ingeniero de investigación de Adobe, y el productor David Shapiro, de Starlight Studios, llamado 'Bringing Impressionism to Life with Neural Style Transfer in Come Swim' (Llevar el impresionismo a la vida mediante la transferencia del estilo neural en 'Come Swim').

En este cortometraje, Stewart trató de ajustar un algoritmo para "transferir emociones a la pintura", evocando los pensamientos que un individuo tiene durante sus primeros momentos de vigilia, cuando se desvanece entre los sueños y la realidad.

Así Stewart consiguió alejarse de su criticado papel en la exitosa saga adolescente para coronarse, no sólo como una actriz seria, sino como toda una pionera en unir la informática y el cine.

Cindy Crawford

Una de las top models más conocidas de los 90, era una estudiante aplicada, hija de una ama de casa y un electricista de Illinois. Según ella misma relata en su propia biografía, soñaba con ser física nuclear o la primera presidenta de Estados Unidos. Consiguió una beca para estudiar ingeniería química en la Universidad Northwestern, cerca de Chicago, pero Crawford debutó como modelo por aquella época y le fue imposible compaginar los estudios con su trabajo, que empezaba a absorber todo su tiempo.

