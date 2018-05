Dave Grohl, de Foo Fighters, hizo un cover de Adele con su hija de 12 años

Dave Grohl, de Foo Fighters, formó parte de un evento benéfico en California, Estados Unidos, y sorprendió al invitar al escenario a su hija de doce años de edad, quien conmovió y sorprendió gratamente a los asistentes al interpretar maravillosamente el tema 'When we were young' de la cantante británica, Adele.

El concierto benéfico se realiza todos los años y lleva por nombre 'Notes & Words'. Todo el dinero recaudado va destinado a para el UCSF Benioff Chilren's Hospital, en Oakland, California. Aunque Grohl se encuentra actualmente en la gira de presentación del disco 'Concrete & Gold', hizo una pausa para aportar su granito de arena en este evento tan importante para el Hospital de Niños.

Ésta es la primera vez que Violet, la hija de Dave, lo acompaña en el escenario. Ambos interpretaron el tema de Adele en el Fox Theater de Oakland. Minutos más tarde los Grohl invitaron al escenario a Harper, la hermana de nueve años de Violet, y juntos interpretaron el tema 'The Sky Is a Neighbourhood' de The Foo Fighters, y un cover del clásico 'We Will Rock You', de Queen.

El lider de la famosa banda interpretó grandes éxitos como: 'Everlong', 'Times Like These', 'Learn to Fly', 'Cold Day in the Sun', 'My Hero' y 'Best of You'.