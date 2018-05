Carolina Cruz reveló el secreto para quitar la cicatriz de la cesárea

• • Mi cesárea estaba programada para el 22 de abril del 2017 ya que venías muy grande pero el 6 de abril del año pasado me quedo más claro que nunca que el tiempo de DIOS es perfecto, todo en su tiempo ni antes ni después. Eran las 3 de la mañana y me dieron ganas de ir al baño, apenas puse los pies en el piso sentí que algo se reventó, como una bomba de agua, corrí al baño y dije será que ya?? Me toque la barriga y te dije: mi amor faltan 16 días, todavía no, pero sentí otra vez que algo se rompió y me dije: llego la hora. Desperté a tu papá y ojalá hubiera grabado su cara de angustia, susto y ansiedad, me dijo: yaaaaaa??? Le dije: yaaaaa jajajajajaja, llamamos a tus abuelos y tíos, no tenía la pañalera armada así que metí todo lo que pude y me tomé todo mi tiempo para bañarme, organizarme y salir a la fundación Santa Fe. A las 6am estábamos llegando a la clínica, de una me atendieron y ya desde el carro sentía contracciones y estaba dilatando, me entraron a un cuarto a tomarme signos vitales y a realizarme el ingreso, me sorprendió lo tranquila que tuve en todo momento, siempre hablándote a ti y a DIOS, consiente que todo iba a estar bien. Apenas entre me dijeron que mi DR Fabio no estaba ya que había adelantado sus vacaciones para poder estar el 22 que era el día que ibas a nacer pero no me angustie porque sabía que estaba en las mejores manos, en las manos de DIOS. Me dieron una habitación y aquí ya habían llegado tus tíos y ahora lo que más me asustaba era pensar en la anestesia ya que uno escucha muchas cosas al respecto, tú me llenaste de fortaleza y Dios me mando a los mejores doctores, ellos me dieron más Tranquilidad de la que tenía, empezaron a monitorearme y tenía que esperar sala para las 8am, el tiempo se pasaba lento y yo disfrutaba de los últimos minutos con esa barriga que me goce tantooooo. Llego la hora, ya me llevaban a sala y se acercaba el momento más importante de mi vida, poder sentirte cerca y estrenar el corazón, también el momento más asustador que es el de la anestesia. Llego una doctora costeña adorada, me tranquilizo tanto que no sentí nada, allí dije en tus manos DIOS…continuara

A post shared by Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) on Apr 6, 2018 at 7:54am PDT