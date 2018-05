El increíble cambio de peso de Missy Elliot a los 46 años ¡Se ve mejor que nunca!

De seguro recuerdas Missy Elliot con su debut en géneros como el hip-hop y rap a mediados de los 90s. En esa época, era de las pocas mujeres que pisaba esos terrenos. Fue a finales del antiguo milenio que su éxito despegó y se convirtió en la máxima exponente del hip-hop femenino. Para ese momento, su peso no era obstáculo pero era bien entendido que era su sello. Una mujer joven con sobrepeso que ocultaba ese gran detalle detrás de ropa y accesorios realmente grandes para distraer.

Con el paso de los años la carrera de Missy Elliot tuvo sus altos y bajos, en 2002 ganó Vídeo del Año por el tema "Work it" y parecía que estaba en la cima del mundo. Missy poco a poco fue desacelerando su carrera a la par de que empezaba a perder peso. Después su presencia en la música se suavizo y muchos nos preguntábamos donde estaba.

Fue en el Superbowl del 2015 cuando el mundo volvió a saber de ella tras ser invitada de Katy Perry en el Superbowl, ahora mucho más estilizada, parecía que no quedaban rastros de su sobrepeso.

Ahora en pleno 2018 podemos notar su drástico cambio de peso y realmente se ve mejor que nunca a sus 46 años y planificando nueva música para seguir entreteniéndonos.

Long work day!🤷🏾‍♀️ but should be fun get a chance to kick it with my bro @Timbaland pic.twitter.com/ahY06kPXv1

En una publicación compartió que empezó a beber agua así como sacó por completo el pan de su dieta.

Proudly to say it’s been 4 months I have only drank water no other juices or pop & I cut out bread that’s been the hardest for me! See I’ve never been a water drinker but this have helped my skin🙌🏾 now if I can only cut out junk food🙅🏾😞that’s my weakness🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/MPHrc9a5DT

— Missy Elliott (@MissyElliott) May 9, 2018