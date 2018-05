¡Perfectos! Así llegaron Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds a la premiere de "Deadpool 2"

La espera ha terminado y la pareja más fashionista del momento no podía faltar, ya llegó a los principales cines del mundo "Deadpool 2", secuela de la exitosa cinta que nos narra la historia del superhéroe que entre sus superpoderes posee la sátira y la comedia. El film protagonizado por Ryan Reynolds contó con una lujosa premiere en la ciudad de Nueva York la noche de este lunes 14 de mayo donde no solo asistieron los protagonistas, sino que además Rayn estuvo apoyado por la fantástica y siempre mejor vestida: Blake Lively.

