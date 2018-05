Le preguntan a Rihanna si asistirá a la Boda Real por conocer a Harry y ésta fue su épica respuesta

Tal vez vincular a dos personajes como el Prinicpe Harry y la cantante Rihanna podría parecer un poco irreal, pero haciendo un poco de historia, ambos si se conocieron en 2016. Sucedió en un evento cuando Rihanna estaba en su natal Barbados y coincidió con el Príncipe Harry que casualmente cumplía actos protocolares en la Isla y aprovechó para saludar a la cantante.

Prince Harry meets @rihanna at today's Toast to the Nation marking 50 years of Independence for Barbados 🇧🇧 #50Barbados #RoyalVisitBarbados pic.twitter.com/ejmt1r2IDl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2016

Después de esto, el encuentro no pasó a mayores, dos años después del primer y único encuentro, una reportera del portal web Access online, se topó con Rihanna en una alfombra roja y no quiso perder la oportunidad de preguntar, si asistiría o no a la boda real del Principe Harry, Rihanna de inmediato pregunto: "¿Eso es pronto verdad?", a lo que la reportera respondió que era en menos de una semana. La cantante se sorprendió respondiendo que debe meterse con más frecuencia a Internet, también dejó claro que no iba y le preguntó a la reportera porqué asumía que ella debía ir. Ante esto la reportera respondió: "Porque ya se conocen!.

When you get roasted by @Rihanna 😂🔥 Riri is clearly not keeping up with the #royalwedding! pic.twitter.com/xeJQePcVi0 — Access (@accessonline) May 11, 2018

La épica respuesta de Rihanna fue que "Ella la acababa de conocer en esa entrevista y eso no quería decir que la iba a invitar a su boda", algo tan Rihanna que quedó grabado en un clip que de inmediato se ha vuelto viral generando millones de reproducciones en todas las plataformas.