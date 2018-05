Así fue el recibimiento de Adal Ramones en su nueva casa TV Azteca

“Siento que me fui y dejé la puerta abierta, se de muchos compañeros por extrañas circunstancias se fueron”, dijo a JDS tras su presentación a las filas de Azteca Uno.

Su ingreso a las filas de Azteca Uno fue inminente, pero lo hizo bajo un jugoso contrato para evitar mal entendidos además de avisar a los directivos de la televisora de San Ángel, quienes ya no le pudieron llenar sus expectativas como él las explica.

“Cuando me dicen que es La Academia, la plática fue muy fuerte con Alejandro Benítez (de Televisa), le dije que no se sorprendiera, hace tres años que no tengo nada, tengo que pedir un gafete de visitante, no había un programa que se ajuste a mis deseos, o tal vez porque lo que yo pido no me lo puedes pagar, entonces se juntó el hambre y las ganas de comer, no había programas y creo que me fui con las puertas abiertas”, detalló.

El conductor explicó que su regreso a la televisión se dio gracias a Alberto Ciurana, Director de Contenidos de TV Azteca, quien le ofreció estar al frente del proyecto musical más ambicioso del Ajusco y por ello aceptó sin resentimientos y aunque decía que nunca pisaría las instalaciones, el mundo da vueltas y ahora se encuentra feliz de dar este paso en su carrera.

Adal mencionó que este paso sin duda lo dio gracias al apoyo de su actual esposa Karla de la Mora y la mamá de sus hijos Gaby Valencia, “quienes me aconsejaron, porque si no me quedaría encerrado en mi zona de confort, necesitaba el empujón de la gente que me ama y yo dije sí, lo puse en manos de Dios y se concedió”.

Señaló que su estadía será por este proyecto de La Academia el resto del año y otro fuerte que será para el 2019 del cual no quiso revelar detalles, además de que no firmó exclusividad, lo que le da oportunidad de hacer cosas en televisión de paga menos abierta. Por ahora, no hay fecha del estreno de La Academia 2018, debido a que siguen los castings en toda la República