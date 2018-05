Linda Palma publica foto en bikini y sus seguidores dividieron opiniones

Solo me tomé 2 micheladas y ya me prendí jajajaj Pero ajá! Como hago si mis amigos del @movichhotels #movichcartagenadeindias me tienen full consentida ! Y salió toda la cojteñidad que hay en mi jajaj #experienciasmovich 🙃

A post shared by LindaPalma ❤️😜🌴 (@lindapalma) on May 13, 2018 at 12:44pm PDT