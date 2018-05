Bombardean a Kylie Jenner con críticas por tener las uñas tan largas con un bebé recién nacido

Cuando Kylie Jenner anunció que ya era mamá, pasó toda una temporada ocultando su embarazo. La más joven de las hermanas Jenner decidió mantenerlo oculto para finalmente mostrarle al mundo el proceso que atravesó al descubrir que sería mamá. Eso fue para el fin de semana del Superbowl y se robó la atención de todos los medios, durante ese proceso era visiblemente notable que sus uñas eran largas, algo ya común en su estilo, pero ahora, una vez con el bebé en brazos esto ha generado una diversidad de criticas.

@KylieJenner 's baby has better nail beds than I'll ever have pic.twitter.com/CnRUEWRCQd

Kylie ya ha mostrado tanto en fotografías compartidas por ella como por las tomadas por los paparazzis que sus uñas siguen siendo largas. Ante esto, varios usuarios en redes sociales han tomados sus cuentas para cuestionar las habilidades como madre de la estrella de la televisión de realidad. Desde preguntarse "¿Cómo hace para cambiar pañales?" hasta ¿No es peligroso o antihigienico?, el hecho de que sus uñas sigan siendo largas ha generado molestia en un sector. Algunos aseguraron que incluso usa a su bebé para promocionar su marca de esmaltes para uñas.

kylie jenner dont chill for nobody shes litterally using her BABY as a backround to show her nails pic.twitter.com/v25sj1bzx7

— yur home skillet B (@sueysulol123) March 15, 2018