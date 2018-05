La razón por la que Khloe Kardashian sigue con Tristan Thompson es sencilla pero poderosa

El escándalo que envolvió a Tristan Thompson tras serle infiel a Khloé Kardashian solo días antes de que ésta diera a luz a su hija, fue suficiente motivo para que todos dieran por hecho que la relación entre ambos terminaba. Muchos aseguraban que el parto de Khloé se adelantó debido a la molestia y pesar que sintió al enterarse, diferentes videos y fotografías se filtraron y todos esperaban la reacción de la mujer embarazada que terminó dando a luz antes de tiempo.

Ahora, nuevos reportes han confirmado a People Magazine la razón por la que ambos aún continúan juntos, después del escandalo. En las últimas semanas ya han sido vistos en lugares públicos, dejando más que claro que siguen siendo una pareja. Han sido fuentes cercanas las que han confirmado que Khloé no dejó a Tristan porque no quiere renunciar a su sueño de tener una familia, por eso ha decidido perdonarlo y darle una oportunidad para que sea un padre presente en la vida de True, la pequeña con poco menos de un mes de nacida.

Tristan aparentemente quería que sus infidelidades se supieran y es por eso que no fue más cuidadoso en ocultarlo, quería terminar ese ciclo vicioso y tras el perdón de Khloé prometió seguir una serie de reglas para que eso no volviera a suceder. Tristan y Khloé ahora viven juntos de nuevo en la mansión que ya compartían desde 2017.

