¿Vulgar o vanguardista? Kendall Jenner asistió a dos eventos de Cannes sin brasier

Kendall Jenner es sin duda una trendsetter, su envidiable cuerpo la ha llevado incluso a desfilar en el 'Victoria's Secret Fashion Show'. La estrella de 'Keeping up with the Kardashians' además ha formado parte de las más prestigiosas campañas de diseñadores y firmas de alta costura, a la par de ser portada de las publicaciones más importantes de la moda, es por eso que se desataron todo tipo de comentarios, al ver sus atuendos en la edición 2018 del Festival de Cine Internacional de Cannes, donde en dos ocasiones no usó brasier.

En el primer evento denominado 'Chopard Secret Night' la modelo de 22 años escogió un minivestido con transparencias que dejaba poco o nada a la imaginación. El evento fue realizado en el Chateau de la Croix des Gardes en el marco del Festival de Cine que reune a las luminarias más importantes del séptimo arte. Kendall lucía bellísima pero sin duda demasiado destapada.

El siguiente evento fue en el Festival como tal cuando asistió a la premiere de 'Girls on the sun', donde Kendall usó un vestido de Schiaparelli Haute Couture con joyas de Chopard. En este caso, por ser de día y por la lejanía de los paparazzis no se pudo filtrar mayor detalle de su torso desnudo; sin embargo, era evidente que tampoco usaba brasier. Además se filtró un video desde un balcón del hotel de Kendall quitándose el brasier ¿Será parte de algún movimiento de liberación femenina?

