Jane Fonda llegó a sus 80 años se arrepiente de las cirugías que se hizo por inseguridad

"Jane Fonda in Five Acts" es el titulo del documental dirigido por Susan Lacy que narra los altos y bajos de la vida personal y carrera de la legendaria actriz Jane Fonda. No solo celebra ocho décadas de haber nacido sino además que su carrera se encuentra en una grandiosa etapa mientras protagoniza una comedia, asiste a premiaciones, entrevistas y este fin de semana, hizo que toda la prensa hiciera registro de su grandioso paso por el Festival de Cine Intercional Cannes donde se estrenó su documental.

Hablamos con la directora de 'Jane Fonda in five acts', el documental sobre la actriz que se ha podido ver en Cannes. https://t.co/EFa46wjiFo — Vanity Fair España (@VanityFairSpain) May 14, 2018

En el documental, Jane habla de todos los tópicos posibles, sus proyectos, el cine, la familia, sus exparejas e incluso toca una fibra que en el pasado había preferido no tocar, sus cirugías. La veterana actriz reveló que en una determinada época de su vida, se sometía a cirugías para retocar su rostro para sentirse más segura con sus parejas, elevarse el autoestima e incluso sentirse aceptada en el gremio pues envejecer significaba un arma de doble filo.

Jane Fonda’s Diet, Workout And Plastic Surgery Secrets At 80: No More Sex: Jane Fonda, who… https://t.co/WKUKEE1dj6 — FRANCIS K S LIM (@cgnetwork) May 10, 2018

Para conocer todo lo que la actriz revela, tocará esperar al lanzamiento oficial del documental que se espera sea durante el último trimestre de 2018 cuando incluso pueda llegar a Netflix como plataforma de difusión del material.