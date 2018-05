Así fue el primer Día de las Madres de Khloé Kardashian: ¡Llena de amor y flores!

Desde que Khloé Kardashian se convirtió en mamá ha atravesado por una montaña rusa de emociones. Días antes de dar a luz, explotó un desagradable show mediático donde se vio envuelta. Su pareja, el jugador de la NBA Tristan Thompson, le había sido infiel en multiples ocasiones y una serie de videos y fotografías inundaron la web. Fue tal el disgusto, que se presume que esto fue una de las principales causas para que el parto se adelantara.

All about my first Mother’s Day! 😍 https://t.co/Q785VtSVNw

A un mes de este desagradable escenario, ahora Khloé celebra la vida de su hija. La pequeña True ya cumplió un mes de vida y precisamente este fin de semana, Khloé celebró su primer Día de la Madre, siendo madre.

El domingo llegó a su mansión de Cleveland, que comparte con el padre de su hija. Aunque gran parte de su familia estaba a miles de kilómetros de distancia, todos se hicieron sentir, al enviarle una gran cantidad de flores, específicamente rosas.

Why Khloé Kardashian Spent Mother's Day Alone in Cleveland: She's 'Determined to Show She's Happy' https://t.co/O66nHFVTUX 93b4f8767fea via @people Khloe is not alone she is with a love "Baby True".

