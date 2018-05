Aislinn Derbez comparte cómo la consiente Mauricio Ochmann en su fin de semana

Una del día que Kai llegó a nuestras vidas y te convirtió en mamá! No sabes lo afortunado que me siento de estar a tu lado, siendo testigo de la maravillosa madre que eres! Te amo con todo mi ser @aislinnderbez 😍❤️ Pic by @littleplumphoto #happymothersday #felizdiadelasmadres

A post shared by Mauricio Ochmann (@mauochmann) on May 10, 2018 at 7:52am PDT