El vestido que impactó a todos en el Festival de Cine de Cannes

dreams really do come true…🎈 #Cannes2018 – @ashistudio @aquazzura @shaleenanathani @sandhyashekar @georgiougabriel @karishma.prakash @trainingwithnam #sanu @lorealmakeup @lorealhair @lorealskin #lorealparisindia

A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on May 11, 2018 at 11:52am PDT