¡Spiderman más sexy que nunca! Así se ve Tom Holland en nueva sesión fotográfica

El actor británica Tom Holland con tan solo 21 años, saltó a la fama mundial al convertirse en el Spiderman, el superhéroe del universo Marvel que aquiere poderes después de la picadura de una araña. Este papel solo fue un gran impulso, pues Tom empezó su carrera desde muy joven. Tal vez aún lo recuerden del film "The Impossible", la película donde compartió escena con Naomi Watts y que trataba el tema del famoso Tsunami del océano indico de 2004.

Tom vive en Londres, muy cerca de sus padres y hermanos menores. Desde los 7 años fue diagnosticado con dislexia, desde entonces sus padres buscaron maneras alternas para poderlo educar.

En 2016 debutó como el nuevo Spiderman en "Captain America: Civil War" con el clásico personaje de Peter Parker que anteriormente ya habían interpretado Tobey Maguire en la trilogia de films de los años 2002, 2004 y 2007 así como Andrew Garfield en "The Amazing Spider-Man" del 2012 y su secuela de 2014.

BLESSING YOUR TIMELINE WITH A VIDEO OF TOM HOLLAND IN GQ FROM 10 MONTHS AGO BECAUSE THIS MAN HAS A PRECIOUS LAUGH IN 0:47 AND HE'S SOOOOO DREAMY pic.twitter.com/iWQUdsPUPs

— nikki regalario (@spicycinderella) May 8, 2018