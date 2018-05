¿Qué pasó con el reality de Rob Kardashian y Blac Chyna? ¡Así va la demanda!

Si eres fanático de "Keeping up with the Kardashians" así como de las series alternas derivadas de sus protagonistas, de seguro te preguntarás, qué pasó con la serie que documentaba la vida de Rob Kardashian con Black Chyna, en el periodo en el que incluso llegaron a ser padres. La historia se ha complicado debido a que solo duró una temporada y cuando empezó a filmarse la segunda temporada fue cancelada. Situación que hizo que Black Chyna entablara una demanda en contra de toda la familia Kardashian.

Parte de dicha demanda ha sido descartada por un juez, que dice que no puede culpar a la familia por ela cancelación del reality show en el que ella participaba. Según los documentos que obtuvo el portal TMZ, el juez rechazó la serie de peticiones de Chyna a Kris Jenner y a la propia Kylie Jenner, pues el hecho de que la serie haya sido cancelada era una posibilidad en un contrato que en su momento ya había firmado Blac Chyna.

.@BLACCHYNA is suing @KylieJenner for replacing Rob&Chyna with her own reality show! you won't believe what she's claiming… https://t.co/sbnyX0jLLQ pic.twitter.com/L7k4PDx4Ny

— X17online.com (@x17online) May 4, 2018