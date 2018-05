Jane Fonda llegó a los 80 y está mejor que nunca

Jane Fonda asistió a The Ellen Degeneres Show el viernes 11 e mayo para conversar sobre sus proyectos actuales y fue allí donde tocó el tema de su edad, la actriz en diciembre pasado llegó a los 80 años. Actualmente participa en la exitosa serie de Netflix "Grace and Frankie" donde comparte créditos con Lily Tomlin, actriz con la que trabajó en el famoso film de 1980 "9 to 5".

Jane Fonda reveals requesting Don Johnson as her love interest in Book Club https://t.co/yTwFyn1Vxw — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 11, 2018

Durante su entrevista con Ellen, Jane reveló que nunca pensó que viviría tanto tiempo además dio detalles de su fiesta de cumpleaños por los 80 donde recibió el sorprendente regalo de 80 botellas de Vodka. También dio detalles de su nueva comedia romántica junto a Diane Keaton, Candice Bergen y Mary Steenburgen por primera vez. Para el film, la actriz solicitó personalmente a Don Johnson como su pareja en la trama.

Jane Fonda Confesses to Ellen DeGeneres She Didnt Think Shed Make It to 80 https://t.co/Q0AIM1Ovhs #hot #news pic.twitter.com/VLW2TbgmuE — zentrade.online (@zentrade_online) May 12, 2018

No cabe duda de que Jane Fonda es una inspiración diaria para todos, ocho décadas de talento. Su paso por el cine inició en 1960 y desde entonces no se ha detenido. Su exitosa serie "Grace and Frankie" actualmente cuenta con las actuaciones de Sam Waterston, Martin Sheen, Brooklyn Decker, Ethan Embry, June Diane Raphael y Baron Vaughn. En febrero pasado fue anunciado que contaría con una quinta temporada para 2019.