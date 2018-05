Mira los comentarios de Eugenio Derbez que enfurecieron a sus seguidores

Eugenio Derbez está en la cima del éxito, su nueva película “Overboard” fue la segunda más vista en su fin de semana de estreno en Estados Unidos y ya prepara nuevos proyectos.

Pero está siendo víctima de una polémica quizás por hablar demás, en una entrevista, el actor mexicano insinuó que las personas que trabajen para el no deberían cobrarle, sino agradecerles que están trabajando con él.

Conversando con la presentadora Adela Micha, Derbez dijo que muchos jóvenes se le acercan y el dicen que les gustaría trabajar con el "Pero les hablas a los jóvenes… no sé, te voy a inventar, 'necesito que me trabajes mis redes sociales y pues tú te ves chavo y se ve que le sabes a esas cosas. Entonces quiero ver si trabajas conmigo'. 'Sí, claro que sí. ¿Cuánto me vas a pagar'…".

Adela le dio la razón asegurando: "Es increíble. Es como: 'voy a trabajar con Eugenio Derbez"".

Derbez le respondió “me enoja”.

Esta declaración del actor causó malestar en las redes sociales "Oye @EugenioDerbez y tú cuándo hiciste una película junto a @GerardButler no preguntaste cuánto te iban a pagar? O pensaste: "mejor no digo nada o se vayan a enojar"", escribió @zombie_rebel

Incluso admiradores del actor estaban desilusionados "Y miren que amo a Eugenio Derbez pero esta vez no estoy de acuerdo. En su calidad de actor exitoso debería de valorar el trabajo de los jóvenes. Y por otro parte, nadie debe regalar su trabajo aunque se trate de él" escribió @sandra_ov.

