Conductor de Sale el Sol confiesa haber sufrido abuso sexual en su infancia

El conductor Roberto Carlo fue hipnotizado en una emisión del programa matutino Sale el Sol y reveló varios detalles que lo han marcado a lo largo de su vida.

El también actor consternó a sus compañeros y seguidores de la emisión al confesar que cuando tenía 4 y 5 años fue abusado sexualmente por uno de sus tíos.

De acuerdo con Diario Basta!, quien buscó al presentador para hablar sobre el tema, éste declaró no sentirse preparado para hablar del tema, recalcando que cuando sea el momento indicado lo hará.

Según la publicación, la producción del matutino no esperaba lo pronunciado por Roberto y no supo resolver la situación al aire. “Ya fuera de cámaras, el conductor se soltó en llanto al recordar la penosa y dolorosa situación que muchos niños han vivido y viven”.

Desmiente

Luego del escándalo, en una de las recientes transmisiones, Roberto Carlo aprovechó el espacio del programa y desmintió haber sido violado, ya que, aseguró, durante la terapia de hipnosis se confundió y no se expresó bien, únicamente se trató de acoso sexual.

"Salieron a relucir tres eventos importantes en mi vida, que tal vez me marcaron, como la muerte de un primo, como una pelea de mis padres y como un acoso sexual hacia mi persona, repito, acoso, que no es lo mismo que abuso”.

Y siguió: "Debo aclarar que yo jamás mencioné la palabra tío, no fue un familiar mío. No estamos hablando de un tema de pederastia, porque no era alguien mayor de edad, lo cual no le quita la gravedad al asunto de acoso", dijo.

Agregó que no debió acceder a "tocar una parte de mi cuerpo íntima con otro hombre, que estaba abusando de mi inocencia y de mi infancia”, sentenció.

Quién es Roberto Carlo

El actor y conductor nació el 10 de septiembre de 1986 en Monterrey, Nuevo León. Desde muy pequeño, su gusto por el deporte lo llevó a obtener medallas de oro en torneos de Taw Kwon Do, Karate Imua Lima Lama, así como convertirse durante varios años en Campeón Estatal de MotoCross, en Nuevo León.

Estudió actuación, canto y baile desde los 7 años de edad y después fue invitado a unirse a la fila de conductores infantiles de Televisa Monterrey, donde tuvo una destacada participación durante varios años en programas locales como PIPO, Burundiano y Tu Planeta.

Como actor se ha desarrollado en telenovelas como Tormenta en el paraíso, Rebelde, Atrévete a soñar y en series como Gossip Girl Acapulco.

En teatro ha participado en Vaselina, Las fresas mágicas, Timbiriche, el musical; entre otras.

Fue conductor del programa de MTV, Are you the one? El match perfecto.