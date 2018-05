Ariana Grande y Mac Miller ya no son novios

Hace algunos días el portal de noticias de farándula TMZ publicó que los cantantes Ariana Grande y Mac Miller estaban pasando un mal momento personal por la ruptura de su relación. Horas después ella ha salido al paso a confirmar dicha noticias.

Ariana siempre ha sido muy clara con sus fanáticos y seguidores. Las redes sociales son una excelente plataforma para contar su vida y ella lo sabe bien; por eso sin temor o pudor, narra lo que hace profesional y personalmente. Incluso los momentos más tensos de su vida.

En este momento atraviesa uno de ellos, y se debe a la ruptura de su relación con su colega cantante Mac Miller, con quien sostenía una relación desde el mes de junio del año 2016.

A través de una publicación en las Stories de Instagram, Ariana Grande ha salido a confirmar lo que publicaba la noticia de TMZ, antes de que corrieran más rumores y especulaciones. Una emotiva foto y un maduro texto aclaran todo lo ocurrido.

“¡Hola! Este es uno de mis mejores amigos en el mundo entero y una de mis personas favoritas en el planeta, Malcolm McCormick”, inicia el mensaje refiriendo a Mac Miller como un hombre realmente especial en su vida.

“¡Le respeto y adoro infinitamente y estoy agradecida de tenerle en mi vida de cualquier forma, en cualquier momento, sin que importe cómo cambia nuestra relación o que es lo que el universo tiene preparado para nosotros! El amor incondicional no es egoísta, es querer lo mejor para esa persona incluso si en ese momento no se trata de ti. No puedo esperar a conocerte más y apoyarte siempre. ¡¡Estoy muy orgullosa de ti!!”.