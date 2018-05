Un emotivo Ricky Martin reveló cuál fue el consejo de su madre que lo convirtió en alguien exigente

El puertorriqueño Ricky Martin no olvida de dónde viene y mucho menos se olvida de los suyos. Su familia, especialmente su madre, Nereida Morales, representa un pilar fundamental para él, pues siempre lo ha apoyado.

Con sus ojos llenos de lágrimas confesó, durante una entrevista en Telemundo, cuál fue el mejor consejo que le dio su madre, y que lo hizo convertirse en alguien muy exigente.

“Fue muy claro, me dijo ‘hijo, en esta vida todas las cosas se pueden hacer, solo que deben hacerse bien’”, contó.

Dijo que ese consejo lo hizo ser alguien muy terco. “No me quedo tranquilo hasta que veo las cosas bien. Parezco obsesivo, tengo algo de eso, pero no me ha ido mal en la vida, no me quejo”.

En cuanto a las travesuras que le hizo a su madre el intérprete de "La mordidita" dijo que “ella es una mujer fuerte. Nunca le hice travesuras, pero me acuerdo de lo bonito que era llegar de sorpresa de una gira sin dejarle saber que yo llegaba, tocarle la puerta y decir 'mamá llegué' esa cara la tengo conmigo siempre, esas eran mis travesuras, llegar de sorpresa, esa cara de alegría cuando me veía valía un millón".

Destacó que el día de las madres se celebra todos los días.