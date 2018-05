Taylor Swift inicia su gira "Reputation" con poderoso monólogo sobre el bullying en las redes sociales

Taylor Swift ha iniciado exitosamente su nueva gira de conciertos titulada "Reputation", un nuevo esfuerzo de la interprete de "Look what you make me do" para llegar a diferentes ciudades y conocer a todos sus fans con un show realmente impresionante con un despliegue técnica, nunca antes visto en su carrera.

Reputation staduim tour is goals,Taylor dress is goals,Taylor's voice is angelic we love her for who she is,never change.She has a golden heart!!I can't see that magical tour and I feel so unlucky about this!😭Hope someday my dreams come true! @taylorswift13 @taylornation13 pic.twitter.com/vsATGVbStC — Vincy Saluja (@sparkle_vincy) May 10, 2018

A propósito de diferentes elementos en el escenario como unas serpientes gigantes, la cantante abrió el show con un monólogo poderoso sobre como superar el ciberbullyin del que ha sido víctima en los últimos años, esto fue lo que dijo:

"Ustedes se estarán preguntando porqué hay tantas serpientes en el escenario. Hace un par de años, alguien me llamó serpiente en las redes sociales y desde ahí se engancharon. Mucha gente más empezaron a ponerme nombres desagradables en las redes sociales. Pasé un tiempo realmente con los ánimos bajos por culpa de eso. Incluso llegué a dudar si podía seguir haciendo esto. Por eso quiero enviarte un mensaje a ti, si alguien usa algún sobrenombre para intimidarte en las redes sociales, e incluso si mucha gente se suma a eso, tienes que recordar siempre que eso no tiene por qué derribarte. En su lugar, puede fortalecerte. Aprendí una lección realmente importante y tiene que ver con cuánto valoras tu reputación. Creo que la lección es que no deberías preocuparte tanto si te sientes incomprendido por muchas personas que no te conocen, siempre y cuando te sientas comprendido por las personas que te conocen".

La gira comenzó el 8 de mayo de 2018 en el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona, y concluirá según lo programado, el 21 de noviembre de 2018 en Tokio, Japón, con un total de 53 fechas en estadios de América del Norte, Europa, Oceanía y Asia.