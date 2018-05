El sexy vestido que usó Alex Rosaldo para la premiere de Hombre al Agua

#aboutlastnight #premier #alfombraroja #HombreAlAgua #redcarpet #Overboard #proudwife ¡Me llena de emoción que Hombre al Agua por fin llegue a las pantallas de México! Mañana se estrena en todo el país y tienen que verla, ¡les va a encantar! Styling by @francisbertrand 💇🏻‍♀️ y 💄 by @bernardojavier6

A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) on May 9, 2018 at 10:36am PDT