Te contamos el secreto de Meghan Markle para lucir un cabello digno de la realeza

Ser novia del príncipe Harry, y también parte de la realeza británica no debe ser nada fácil para Meghan Markle. A pesar de que debería estar acostumbrada a las fotografías constantes, por su trabajo como actriz, el escrutinio aumenta cuando pasas a formar parte de una de las familias más importantes de todo el mundo. Sin embargo, ser protagonista de "Suits", una afamada serie estadounidense, pudo entrenar a Meghan para lo que venia en su vida.

Mantener un look adecuado en Hollywood y ahora en la realeza, podría ser todo un trabajo, sobre todo si tu cabellera es un poco rebelde, como es la naturaleza de Markle. Estamos acostumbrados a verla luciendo un cabello liso y sedoso, pero la realidad es que la futura esposa del príncipe Harry, no puede desmentir sus raíces y naturalmente su cabellera es rizada y con mucho volumen.

Teniendo una madre afroamericana y un padre caucásico, los rizos en la cabellera de Meghan Markle, son naturales. Aunque estamos acostumbrados a verla con un cabello liso y con un volumen perfecto, la presentadora de televisión y fanática de Meg, Kamie Crawford, demostró ser lo suficientemente persistente para conseguir algunas fotos antiguas de la actriz, donde luce un look natural, al que no estamos acostumbrados.

SOLVED MY OWN CASE! 🙌🏽🙌🏽🙌🏽🙌🏽 We got curls in the royal palace y'all!!! ➰➰➰➰😩😩😩🙌🏽🙌🏽🙌🏽 Starting a petition to get Meghan to wear a fresh wash & go around the palace. #MeghanMarkle pic.twitter.com/5QyRed0VDJ

— Kamie Crawford (@TheRealKamie) November 27, 2017