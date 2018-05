No tomar suficiente agua llevó a Belinda a ser operada de emergencia ¡Entérate!

La cantante y actriz Belinda reveló en su cuenta Instagram que fue operada de emergencia por presentar piedras en un riñón el pasado seis de mayo. La intérprete de Ángel se encontraba en Málaga para una presentación pero horas previas comenzó a sentir un intenso dolor en su riñón. La razón: falta de hidratación.

"Les comparto mi historia: Ayer tenía un concierto en Málaga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empezó a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón, tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar, puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el riñón…" escribió la cantante en la publicación.

Las piedras en el riñón se forman debido a sustancias presentes en la orina, informa el portal MedlinePlus. Pueden ser tan pequeñas cono un grano de arena. La mayoría de las personas las eliminan a través de la orina pero algunas necesitan una operación quirúrgica.

Puede atorarse en las vías urinarias, bloquear el flujo de orina y causar un gran dolor. Ya sabemos el padecimiento por el que atravesó la mexicana.

Sus síntomas son: Dolor extremo en la espalda o un costado que no desaparece, sangre en la orina, fiebre y escalofríos, vómitos, orina con mal olor o con apariencia turbia, sensación de ardor al orinar.

Belinda invitó a sus seguidores a estar pendientes de su salud "mi aprendizaje de esto es tomar mucha agua, hidratarse, a veces se nos olvida porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la salud es lo más importante, tomen agua!!!".

