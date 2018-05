Mujer fue violada en fiesta de Chris Brown y forzada a practicar sexo oral a otra mujer en frente de los invitados

Parece que la polémica y los problemas legales no se escapan de la vida de Chris Brown y ahora una nueva demanda lo pone de nuevo en el ojo del huracán, una mujer entabló acciones legales con él afirmando que había sido violada en su casa por uno de sus amigos, así mismo la mujer manifiesta que fue forzada a hacer una demostración pública de sexo oral de otra mujer que estaba menstruando, un acto denigrante por donde se vea.

Chris Brown sued by woman who says she was raped at his home – https://t.co/xtoXtmllRZ

