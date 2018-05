Enrique Iglesias y Pitbull encienden las redes con "Move to Miami" su nueva colaboración juntos

"Like a freak", "I Like how it feels", "Let me be your lover", "Messin' Araound", "I Like it" son solo algunas de las poderosas colaboraciones que en el pasado han unido en un mismo tema a Enrique Iglesias con Pitbull, donde de las máximas estrellas latinas en el mundo que han creado clásicos para bailar, ahora es el turno de un nuevo sencillo que promete ponernos a bailar durante todo lo que queda de 2018, se trata de "Move to Miami", tema que ya estrenó su video musical.

"Move to Miami" pertenece al décimo primer disco de estudio de Enrqieu Iglesias que será lanzado durante el segundo semestre del 2018. El tema sigue a "Nos fuimos lejos" tambien lanzada este año por December Bueno donde Enrique colabora así como "Carnaval" también lanzado por Pitbull este año. Ambos vuelven a unir fuerzas en este potente tema que revolucionó las redes sociales con su lanzamiento oficial.

She gon make you move to Miami 😏🏝🕺🏻

🎶: Move To Miami – @enriqueiglesias Ft. Pitbull pic.twitter.com/RsOSmaE6cj — The williams Family (@Thewilliamsfam) May 9, 2018

El tema se mantuvo en las tendencias de Twitter por varias horas con motivo de su estreno y diferentes reacciones entre los fans fueron publicadas, la mayoría aprobando el sencillo y alabando los ritmos que pusieron a bailar a más de uno. El tema coincide con el cumpleaños 43 de Enrique Iglesias.

Enrique Iglesias celebró sus 43 años con el lanzamiento de su nuevo video “Move to Miami” al lado de Pitbull https://t.co/akbYuHA7FQ pic.twitter.com/dUxg2VMfBg — 24 HORAS (@diario24horas) May 10, 2018

Así celebró una nueva vuelta al sol esta semana: