Meghan Markle pagará por su propio vestido en la Boda Real ¡Esto es lo que le costará!

El próximo 19 de mayo llegará el día más esperado por todos, la boda del año, Meghan Markle y el principe Harry se darán el si en el altar ante millones de personas que verán la transmisión en vivo del evento. Mientras ese día llega cientos de detalles y aspectos han sido revelados con cautela. Uno de ellos, tal vez el más codiciado, es el tema del vestido. "¿Qué usará Meghan?" es la pregunta que muchos se hacen, aunque ahora un nuevo aspecto ha salido a relucir: ¿Quien pagará el vestido?".

El monto del vestido que usará Meghan se presume que ronde el medio millón de dolares, esto según diferentes reportes de expertos. Ahora bien, ese monto parece que correrá por cuenta de Meghan, pues es bien sabido que la actriz ha pagado hasta la fecha todos los looks que ha lucido en los diferentes eventos a los que ha asistido. La razón para que pueda cubrir estos altos costos es que Meghan ha logrado desarrollar una exitosa carrera en la televisión que le ha permitido poder tener los recursos para cubrir todos sus gastos.

#MeghanMarkle's wedding dress details are out! She will wear a handmade, heavily beaded design from #RalphAndRusso and it will cost a whopping £100000! 💸😱 The Royal Family's picking up that bill!

Image courtesy Daily Mail.#DailyMail #Tvinkal pic.twitter.com/DFNZTUpdpJ

