La propuesta de Matrimonio que no viste en la MET Gala

2 Chainz es un rapero de 40 años que ha colaborado de manera exitosa con Kanye West, Pharell Williams, Nicki Minaj y muchos más nombres pesados dentro del genero. Él asistió con su novia Kesha Ward, al evento de moda más esperado del año, la MET Gala 2018 donde fueron los artistas invitados los encargados de desfilar atuendos acordes a la temática, éste año sobre el mundo católico, fue durante el evento que 2 Chainz hizo la gran pregunta a su novia, allí, en medio de esta gran cita.

Ambos caminaban por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York la noche del lunes 07 de mayo, cuando de repente Kesha se voltea para posar para los paparazzis y reporteros gráficos, en medio de este frenesí mediático, el rapero aprovechó un descuido de su novia para buscar rápidamente el anillo y ponerse de rodillas, ella al voltear y no verlo de pie sino en esa posición lo supo de inmediato: ¡Le estaban pidiendo matrimonio!

Rapper 2 Chainz Proposes To Longtime Girlfriend, Kesha Ward At The MET Gala [Photos… pic.twitter.com/HiN5VojgNH

— DJ EVITO (@djevito) May 10, 2018