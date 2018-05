Katy Perry y Taylor Swift hacen las paces luego de varios años de peleas

Al parecer, una de las peleas más largas y publicitadas del mundo del espectáculo llegó a su final. Katy Perry parece ha hecho las paces con la que fuera su gran amiga, Taylor Swift.

Luego de su viaje al Vaticano, donde compartió con el Papa, Perry le envió una carta de reconciliación a Taylor y esta compartió todo el momento en un video en vivo a través de su Instagram.

“De vuelta a mi camerino y me consigo con una rama de olivo” decía la intérprete de Bad Blood, canción dedicada a su enemistad con Katy, “esto significa mucho para mí”. En el vídeo se puede ver el paquete enviado por Perry y también se atisba una parte de la carta manuscrita con la que la novia de Orlando Bloom se decidía a pedirle perdón “Hola vieja amiga, he estado reflexionando sobre las pasadas malas interpretaciones y sentimientos heridos entre nosotras. Me encantaría arreglar las cosas”.

La pelea entre ambas comenzó en el 2013, cando supuestamente Katy le robó tres bailarines a Taylor que utilizaba durante su gira Red. Katy igual ofreció su versión de los hechos en un programa estadounidense de entrevistas.

“Había tres bailarines que se iban con ella de gira, pero antes me pidieron permiso para hacerlo. Yo les dije: ‘claro, ahora mismo no tengo disco, pueden aceptar el trabajo, ella es bien y todo eso. Pero tendré disco en más o menos un año, así que asegúrense de poner una cláusula de aviso de 30 días en el contrato, en caso de que quieran volver conmigo cuando diga que regreso. Ese año pasó y les mandé un mensaje a todos porque son muy cercanos a mí y les dije: ‘miren, solo para su información, voy a empezar’. Ellos dijeron: ‘vale, vamos a hablar con el management sobre ello’. Lo hicieron y les despidieron. Intenté hablar con ella sobre el tema y no quiso hablar conmigo. Me bloqueó por completo”

Luego, Taylor lanzó su éxito Bad Blood dedicado al mal momento vivido con Katy. Habó sobre la canción con la revista Rolling Stone “Durante años, nunca estuve segura sobre si éramos amigas o no. Se me acercaba en las entregas de premios y me decía algo y se iba, y yo pensaba: ‘¿somos amigas o me acaba de soltar el insulto más cruel de toda mi vida?’ Me hizo algo terrible. Pensé ‘oh, somos enemigas’. ¡Y ni siquiera era por un chico! Tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta”.

Al parecer ya todo se calmó entre las dos cantantes ¿volverán a ser amigas? Solo el tiempo lo dirá.

