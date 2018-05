Este es el top 10 de las películas de Jennifer López que debes ver

Jennifer López ha dejado el nombre de América Latina mostrando sus vena artística que viene aderezada con mucho sabor. JLO, como fue rebautizada en Hollywood, ha conquistado un espacio que después abrió las puertas a muchas latinas que han decidido incursiones en el mundo de las películas.

Probablemente, con menos suerte en la música, las latinas han decidido seguir los pasos de Jennifer López, quien desde su debut en el cine con la película biográfica de Selena, en el año 1997, ha dejado su impronta en cada rincón de Hollywood.

“Llegar a representar el papel de Selena cambió la vida para mí. Pude sumergirme en su vida, llegué a conocer a su familia, su casa, su cultura… cada parte de su historia. Fue un momento especial en mi vida tanto profesional como personal. Ese proyecto no sólo me abrió las puertas en el mundo del cine, pero me inspiró a iniciar mi propia carrera musical. En muchas maneras, yo no estaría donde estoy hoy si no hubiera tenido esa experiencia”, comentó JLO en una entrevista.