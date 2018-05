¡Se acabó! Drake deja de seguir a Rihanna en Instagram confirmando su distanciamiento

La eterna relación nunca confirmada entre Drake y Rihanna parece que ha llegado, ahora si, a su final. Mientras su tema "Nice for wahta" ya acumula cuatro semanas consecutivas en la cima de Billboard Hot 100, la lista que mide el impacto de los sencillos en Estados Unidos, el cantante lejos de celebrar con su eterno amor no tan secreto, Rihanna, ha decidio dejar de seguirla en la red social instagram confirmando lo que muchos ya asumíamos: ¡Se acabó el amor!.

Esto podría haber sucedido debido a las reciente declaraciones de Rihanna a la revista Vogue, donde no solo es portada, sino donde además confirmó que estaba distanciada del cantante con el que colaboró con el exitoso sencillo "Work". Si hacemos un poco de historia, fue el mismísimo Drake el que le entregó a Rihanna el MTV Video Vanguard Award en la edición 2016 de los MTV Video Music Awards, en esa oportunidad, con un discurso donde expresaba lo importante que era ella para él. Esto claramente ya es parte del pasado.

Drake: I've been in love with you for years.

Literally what Rihanna did in response: pic.twitter.com/C3szBDVet5

— Entree 3000 (@jahmdoe) May 3, 2018