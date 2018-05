Hijo de Donald Trump se divorcia de la madre de sus 5 hijos y ahora se vincula con presentadora de noticias

Diferentes reportes aseguran que Donald Trump Jr. ha decidido avanzar con su vida después de que su esposa y madre de sus cinco hijos, Vanessa le solicitara el divorcio a mediados de marzo después de diferentes alegaciones de infidelidad que lo vinculaban con una famosa cantante británica. El hijo de 40 años de Donald Trump parece que ha iniciado una relación formal con la presentadora de la cadena Fox News, Kimberly Guilfoyle, según un artículo del tabloide Page Six que fue publicado este jueves 10 de mayo, los representantes de ambas partes aún no manifiestan ningún tipo de comentarios que puedan comprobar dichos reportes que ahora los vinculan.

Donald Trump Jr.’s new love interest? Kimberly Guilfoyle, report says https://t.co/kCwOYz7ffB pic.twitter.com/5ESDHY7pPU

Lo cierto es que los dos asistieron a una fiesta el domingo 06 de mayo en la ciudad de Nueva York con motivo de actos protocolares para el nuevo embajador de Trump en Alemania, Richard Grenell. Los reportes indican que supuestamente salieron juntos del lugar y esa misma noche, fueron vistos cenando tarde en el restaurante Harry Cipriani de la 5ta Avenida.

Donald Trump Jr. has reportedly moved on with Fox News host Kimberly Guilfoyle after splitting from his wife Vanessa https://t.co/3BFZ3keuE2 pic.twitter.com/gsh7mujObo

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 10, 2018