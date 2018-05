Así celebra Blake Lively el Día de las madres por adelantado

Blake Lively lució feliz y radiante con un vestido rosa pastel de Jenny Packham, durante un evento que ella misma organizó para apoyar la firma editorial Shutterfly que se fusionó con la organización Baby2Baby, una fundación que impacta de manera positiva a miles de bebés en Estados Unidos que necesitan cuidados básicos desde alimentación hasta pañales, el evento se realizó el jueves 10 de mayo de 2018 en la Librería The Wing Dumbo en la ciudad de Nueva York.

Blake Lively at Baby2Baby Mother`s Day Celebration Presented by Shutterfly at The Wing Dumbo in New York yesterday! https://t.co/gzGF01EVVT pic.twitter.com/NVzB81uPaa

La eterna Serena de "Gossip Girl" asistió para apoyar a las mamás y niños de "El Nido", un programa religioso de la iglesia cristiana diseñado para apoyar a padres con niños de 0 a 3 años en las zonas de Washington Heights así como Inwood en Manhattan.

"Todos los niños aquí viven por debajo del umbral de la pobreza, poder tener un evento donde no solo puedan celebrar, sino que las madres también puedan tener un momento de paz, es realmente maravilloso. No habían tenido la oportunidad hasta ahora".

"I think that if I weren’t doing what I’m doing for a living, there’s nothing I’d love more than going to kids’ parties and dressing up and making them happy," says Blake Lively. https://t.co/iBKlBJwyA6

