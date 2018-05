La polémica foto de una exprotagonista que presentó con orgullo a su hermana transexual

Hoy queremos brindar mi hermana y yo por la libertad del amor.. Sea cual sea tu preferencia defiéndela y se feliz sin importar el que dirán. Sii, mi hermana es transexual y que?? @j0selyneg0mez es hermosa 💖

A post shared by 🅺🅰🆃🅰🅻🅸🅽🅰 (@katalinaoficial) on Apr 30, 2018 at 4:46pm PDT