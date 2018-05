Enrique Iglesias enciende las redes por su polémica reacción con un pastel de cumpleaños

Enrique Iglesias llegó a sus 43 años de vida, el martes 8 de mayo, en medio de una jornada de trabajo. Sus compañeros y equipo de conciertos decidieron brindar una peculiar sorpresa de cumpleaños, pero la reacción del español despertó la polémica en las redes sociales.

Los compañeros de trabajo de Enrique Iglesias decidieron regalarle un pastel, tan bien decorado, que parecía de chocolate. Todo estaba muy bien planificado al punto de que los ejecutores de la sorpresa iban cubiertos con bolsas negras para no ensuciar sus trajes luego de la reacción del cantante.

El bello pastel tenía sus velas puestas y luego de escuchar el cumpleaños feliz y apagar las velitas, Enrique decidió lanzarlo de cumpleaños sobre sus compañeros, desencadenando risas y desorden.

Después del simpático momento, el propio cantante decidió publicar el video en su perfil en las redes sociales, específicamente en Instagram. Pero el gesto no fue del todo comprendido por muchos fanáticos de Iglesias, quienes se desprendieron en duras críticas contra el cantante.

"Muy mal, muy mal", "La comida no se tira, hay hambre en el mundo", "¿Por qué hizo eso? Bonito detalle que le hacen… es muy feo que haga eso, qué pena que no sea agradecido", "No entendí nada", "¿Por qué tiró el pastel? No entiendo", "Qué grosero se portó", son sólo algunos de los comentarios escritos por varios fans en las redes sociales de Enrique Iglesias en su perfil.

Sin embargo, otros sí comprendieron que se trató de una broma y salieron al paso en defensa del cantante. "Era una torta de tierra, ¿por qué creen que fueron todos vestidos con bolsas?", "Por eso es que todos los demás estaban con fundas puestas, porque sabían lo que iba a hacer", "Celebra tu cumpleaños como te dé la gana y no pidas perdón por nada", y "¡¡Se ve que es una broma, van todos con bolsas de basura para no mancharse!!", escribieron.

#ThankYou for the #birthday wishes A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on May 8, 2018 at 12:07pm PDT

