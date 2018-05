El irreconocible cuerpo de Cristian Castro que lo hizo objeto de fuertes críticas

😳🤦🏻‍♀️ #Repost @gabicita2308・・・@cristiancastro_oficial así lució en Tabasco…un poco pasadito de peso, pero muy divertido. Se quitó la camisa para regalarsela a una niña del público…repost @ManuHerrera_

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on May 6, 2018 at 5:18pm PDT