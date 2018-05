Andrea Legarreta podría ser la responsable de que Atala Sarmiento no trabaje en Televisa

3. AMAR ¡Hola! 👋🏻 Hoy he caminado muchísimo, parando en varios puntos de interés. Siempre he creído que la mejor forma de conocer las ciudades es andando y perdiéndose entre las callejuelas. Eso es algo que AMO hacer y así estuve hoy. Me refugié un buen rato en la iglesia de Santa María in Trastevere y me encomendé a toda la corte celestial jajaja, para que me guíen, me protejan. Comer, he comido poco…eso de ser celíaco en Italia es trágico 🤷🏼‍♀️ pero igual disfrutando esta maravillosa experiencia #quevivalavida #estasoyyo #teamAtala #comerrezaramar #eatlovepray

A post shared by atasarmiento (@atasarmiento) on Apr 28, 2018 at 8:43am PDT