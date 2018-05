Ryan Reynolds se confiesa: "Nunca he visto Linterna Verde"

Aunque "Linterna Verde" no es la película de súper héroes favorita, si hay alguna persona interesada en el trabajo de Ryan Reynolds en este film. Millones de personas han asegurado que el trabajo, en general, de la cinta no es bueno, y es que ni el propio protagonista ha visto el resultado final. Sin embargo, muchos seguidores de la historia han compartido su desagrado y completo rechazo a esta propuesta.

En una entrevista a Entertainment Weekly el actor confesó que no ha visto la cinta, y esto no tiene nada que ver con el resultado final. Aseguró que el único material que vio, fue un material en bruto que no le permitía tener la información suficiente para condenar o no el trabajo realizado por todo el equipo, incluyéndolo.

"Ahora, no quiero decir que no quisiera verla porque no me gustase. He hecho películas que han recibido buenas críticas y no he visto y también he hecho películas que he visto 100 veces, pero que al público no les gusta. Para mí, es, no sé, divertida. Soy yo metiéndome conmigo mismo, aunque es más de Wade".