¡Que horror! Estos son los 10 vestidos mas horrendos de la Met Gala 2018 (Fotos)

La Met Gala es el escenario ideal para lucir los más increíbles y arriesgados diseños, sin embargo, muchas celebridades se extralimitan y terminan luciendo como un gran desastre.

Estos son los looks mas criticados que se vieron en esta noche de cuerpos celestiales, moda y el imaginario católico.

Salma Hayek

Esta vez ni su escote la salvó. El colorido vestido en lentejuelas no iba con la ocacion y no le favirecia en lo más minimo.

Zoë Kravitz

El diminuto vestido que dejaba poco a la imaginación, no estaba acorde con la gran gala. Parecía salida de una disco.

Kylie Jenner

Este año la socialité mostró uno de los looks mas aburridos de la noche, con un vestido negro que no le hace justicia y con unos lentes de sol que no ayudan.

Giselle Bündchen

Dejó a sus seguidores con ganas de más con un look nada llamativo.

Cara Delevigne

Decepcionante, es uno de los adjetivos de este look que se quedó a medias.

Cindy Crawford

Por la eleccion de vestuario parece que la super modelo olvidó el evento al que se dirigia, optando por un look obsoleto.

Shailene Woodley

Esta vez las estrellas no la acompañaron, la actriz lució incomoda y gris en este atuendo futurista.

Selena Gomez

Su bronceado destacaba a kilómetros y el vestido que usaba parecia más un pijama de lujo.

Lena Dunham

La actriz parecia fuera de lugar en el evento, a pesar del brillo de su vestido no fue suficiente para destacar.

Frances McDormand

La ganadora del Oscar, necesita redefinir sus opciones. El enorme vestido acompañado de un extravagante tocado fueron demasiado.