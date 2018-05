Las hermanas Jenner decepcionan en la MET Gala con atuendos muy convencionales

Parece que los riesgos ya no son una opción para las hermanas Jenner que han decidido irse por lo seguro en la edición 2018 de la MET Gala, donde ambas usaron atuendos sin sorpresas a diferencia de años anteriores. Kendall Jenner opta por pantalones con la bota demasiado larga, cosa que hacía que quedarán extendidas en las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York la noche de este lunes 07 de mayo. El diseño era de Virgil Abloh.

#SoleWatch : @virgilabloh debuts the "UNC" Off-White x Air Jordan 1 with Kendall Jenner at the #MetGala . pic.twitter.com/GaiaAUJ1ER

Por su parte, su hermana menor, Kylie Jenner, lució un vestido minimalista de terciopelo de la firma Alexander Wang acompañado por lentes de sol dorados que hacían que en líneas generales destacara su figura. El vestido está inspirado en el ejercito y en un evento pre MET Gala, ya había lucido piezas similares. El factor sorpresa estuvo ausente en esta propuesta.

Kylie Jenner looking SNATCHED at her first red carpet since the birth of Stormi. #MetGala #MetHeavenlyBodies pic.twitter.com/ywHxzGxkZp

— E! News (@enews) May 8, 2018