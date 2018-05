El extravagante look de esta ganadora del Oscar en la MET Gala

Si hay algo por lo que Frances McDormand siempre destacada es por su divertida personalidad que complementa a perfección su capacidad histriónica, este año se llevó el Premio de la Academia como Mejor Actriz, y no fue la primera vez de su carrera. La noche de este lunes 07 de mayo, asistió a la acostumbrada pasarela de modas donde son los famosos donde luces piezas en medio de una temática y sin duda hizo que todas las miradas giraran en torno a ella. Desde el tocado hasta las capas de cada parte que componen el diseño han dado mucho de qué hablar.

Three Billboards Outside #MetGala ! Frances McDormand has arrived https://t.co/KGbqRCPSCt pic.twitter.com/HBdLrSDiwL

La actriz caminó acompañada de a Pierpaolo Piccioli de la firma de moda Valentino, casa autora de su vestido así como con Anne Hathaway, ambas luciendo dicha firma. El evento que se realizó como es costumbre desde el Museo Metropolitano de Arte es una iniciativa de la Costume Institute Gala Benefit. Este es el diseño original.

Frances McDormand is wearing this Valentino Couture look and I'm gagged. #MetGala pic.twitter.com/Qwz5NT4DyW

