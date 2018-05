Taylor Swift invita a 2000 niños de hogares adoptivos a ensayo de su gira "Reputation"

Taylor Swift tuvo un grandioso gesto este fin de semana que nos conmueve a todos, la cantante y ganadora de tantos galardones, decidió devolver a las comunidades solo un poco del cariño que ha recibido desde su debut en el mundo de la música y es por eso que la cantante de 28 años decidió invitar a unos 2000 mil niños de hogares adoptivos con sus familias para que pudieran asistir de manera exclusiva al ensayo final de su Reputation Stadium Tour.

Taylor hizo que todo vivieran una experiencia completa que no solo se centró en el concierto, la cantante de "Bad Blood" se tomó el tiempo de conocer y saludar a todos los niños con sus padres adoptivos, así como decidió tomarse fotografías con cada uno y dar autógrafos, el gran cierre con broche de oro, es que les compró pizza a todos para despedir el ensayo.

Taylor Swift gave a private show to 2000 fosters and adoptive families, bought everyone pizza, had a M&G with fans, and everyone got an autograph. #reputationtour @taylornation13 pic.twitter.com/EZ80s6zxHj

— ٓ (@ughisntdelicate) May 7, 2018