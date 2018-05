¿Se acabó el amor? Pareja de la farándula colombiana se separó

[#ALimaConTitanium 🚴🏼‍♀️ 90km ROMPE Piernas] • Encontrar enamorarte del ciclismo resulta aparentemente fácil, pero no lo es por varias razones. Porque el ciclismo es realmente un deporte muy, pero muy difícil. Cuando empiezas a pedalear y sufrir el dolor que requiere, te das cuenta lo complicado que es bajar cada minuto en un recorrido. En esta carrera, nos enfrentamos a un ciclismo “ROMPE PIERNAS”, es decir… pa’ arriba, pa’ abajo, pa’ arriba, pa’ abajo y así. Pero cuando tienes el alma llena de terquedad y un objetivo claro no te dejas vencer! Y sí, así. Con un paisaje sublime, el mar pacífico y los maravillosos acantilados de Miraflores me enamoré de cada kilómetro recorrido. Siempre recordé que tengo un tatuaje (de tantos…) que representa que JAMÁS DEJARÉ DE VOLAR POR MIS SUEÑOS, y nunca dejé de visualizar mi meta. Pero ante la impaciencia que puede generar este tramo de la carrera, siempre me acordaba de mi @vanee__morales diciéndome “MINDFULNESS, MINDFULNESS… el aquí y el ahora, el AQUÍ Y EL AHORA SUSY!” 🙌🏼 El ciclismo, en algún punto (sobretodo las chicas lo entenderán 🙈🙊), después de que nos duela todo, es de pura y física PACIENCIA. Terminé, cayéndole al tiempo que mi Coach me había programado como una lotería, haciendo 3:16:19 💥 haciendo 28 minutos menos que en mi primera carrera! • #BenditaPasion #CyclingSusy #Ironman703Lima @ironmantri #ironmantri #swimbikerun @tomatitanium #ComoUnPro @livcyclingcolombia #HowWeLiv #LIVingConTomasa @suarezclothing #HolaSuarez #MorayTambiénSuarez @aethosport #AethosTeam #OrgullosamenteAetho @garmin_colombia #GarminFenix5sSapphire #GarminEdge520

A post shared by SUSY M O R A (@susy_mora) on Apr 27, 2018 at 3:28pm PDT