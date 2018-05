Se filtró el vestido de novia que usará Nataly Umaña en su esperada boda

Omg 🙈siii me pillaron en plena prueba de vestuario, escogiendo mi vestido de novia que les debo confesar no fui capaz de escoger solo uno , hay tantos diseños hermosos que le dije a Marcela que es mi diseñadora @marcelaherreramoda “ Marce me voy mínimo con 3 vestidos de aquí “ y yo con todo ese corre corre dejando todo listo con la wedding Planer que es una adorada también Gloria Zuluaga porque debía regresar a mexico a terminar de grabar la novela en la que estoy #poramarsinley así que siii … pillada👰❤️🤵 @laredcaracoltv

A post shared by Nataly Umana (@natalyumanaa) on May 4, 2018 at 12:40pm PDT