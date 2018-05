El sombrero de Melania Trump es comparado al de Beyoncé en "Formation"

Durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron a la Casa Blanca, fue inevitable dirigir la mirada al sombrero blanco que lució Melania Trump durante la ceremonia. Desde que fueron publicadas las primeras fotografías del evento surgieron diferentes teorías sobre cual fue la inspiración del accesorio, pues su forma poco convencional parecía referirse a algo en especifico, desde ese momento empezó a creerse que era una especie de referencia al sobre que usó Beyoncé en su clip "Formation".

getting some serious Beyoncé Formation vibes from Melania's hat this morning pic.twitter.com/9yp9X8isAt

— Niccole (@niccoleinDC) April 24, 2018