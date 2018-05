¡Espectacular! Con un vestido rojo así debuta la protagonista de "13 Reasons Why" en su primer MET Gala

Katherine Langford de "13 Reasons Why" escogió un impresionante vestido rojo de Prada para la edición 2018 de la MET Gala celebrada desde el Museo Metropolitano de Arte la noche del lunes 07 de mayo en la ciudad de Nueva York. Con tan solo 22 años, la novel actriz destacó con un diseño minimalísta con grandiosos detalles en pedrería así como ciertas intervenciones simétricas perfectas para su edad.

Un reporte afirma que Katherine está usando una cruz intervenida así como un anillo de 13.6 quilates, esto a manera de préstamo de la casa de antigüedades M.S. Rau Antiques, propietarios de estas joyas que en su momento fueron un regalo que el Papa Pablo VI obsequió a las Naciones Unidas en el año 1965.

Katherine Langford Looks Like A Princess In Red & Pink Cape Gown At First… https://t.co/g9LykSSFXL via https://t.co/zstjZJOILu

— Fashion & Beauty NG (@omnigist1) May 7, 2018