¡Adorable! Cindy Crawford se va de fiesta con su hija y parecen hermanas

Cindy Crawford y su hija, Kaia Gerber, asistieron juntas al Quinto Aniversario de Harry Josh Pro Tools, uno de los eventos que se celebran en marco de la Met Gala desde el Public Hotel de Nueva York la noche del sábado 05 de mayo. Cindy y Kaia lucían adorables juntas y por la imponente belleza de ambas muchos podemos asegurar que lucían como hermanas.

Cindy Crawford & Kaia Gerber Enjoy a Family Night Out at Harry Josh's Pre-Met Gala Party! https://t.co/pWq12KeQIu

La realidad es que Cindy ya llegó a los 52 años, mientras que su hija, solo tiene 16 años de edad. No cabe duda que los genes de la supermodelo fueron heredados por su hija con la que tiene un parecido impresionante.

Madre e hija, estuvieron acompañadas por Rande Gerber, el esposo y padre de la familia. Así mismo durante e evento, la marca de tequila Casamigos sirvió cócteles especiales durante toda la velada, donde la familia Gerber – Crawford eran parte de la celebración. Kaia llegó a la fiesta con su amiga Luka Sabbat pero terminó saliendo del evento con sus padres al final de la noche.

